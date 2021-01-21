Küçük çoban Fahri'ye anlamlı jest

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Halkapınar ilçesinde çobanlık yapan ve resim yeteneğiyle dikkat çeken 13 yaşındaki Fahri Tezcan'a resim malzemeleri hediye ederek jest yaptı.

Merada koyun otlatırken resim çizen 13 yaşındaki Fahri Tezcan'ın sosyal medya hesaplarında fotoğraflarının paylaşılmasının ardından Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı küçük çobanla iletişime geçmeleri için sosyal medya ekibine talimat verdi. Başkan Pekyatırmacı, resim yeteneğini artırabilmesi için Fahri'ye şövale, resim defteri, boya seti ve kişisel gelişimini sağlayabileceği satranç, denge oyunu gibi hediyeler gönderdi. Halkapınar ilçesinde ikamet eden Fahri'ye hediyeleri belediye ekipleri tarafından verildi. Küçük Fahrinin hediyeleri gördüğünde yaşadığı mutluluk ise gözlerden kaçmadı. Hediyelerini ve şövalesini alan Fahri ise Belediye Başkanı Pekyatırmacı'ya daha önce çizdiği koyunların bulunduğu resmi hediye etti.

Başkan Ahmet Pekyatırmacı ise Fahri'nin kendisine teşekkür mahiyetinde gönderdiği resme, paylaştığı videoyla teşekkür ederek, “Koyun otlatırken resim çizen Halkapınarlı Fahrimize hediyelerimizi ulaştırdık. Yeteneğini daha da geliştirmeni diliyorum Fahri. Bu arada benim için çizdiğin resim nedeniyle ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

“Fahri gibi yetenekli çocuklarımızı gördükçe geleceğe olan umudumuz artıyor”

Selçuklu Belediyesi olarak gençlerin ve çocuklarının yeteneklerinin artırılması ve geleceğe daha güvenle hazırlanmaları için her zaman destek olduklarını belirten Başkan Pekyatırmacı, “Fahri'nin koyunlarını otlatırken çizdiği koyun resimlerini oldukça güzel ve yeteneğini yansıtır durumda. Bizler de 13 yaşındaki kardeşimizin yeteneğini artırması için kendisine boya seti, şövale, resim defteri gibi materyallerin içinde bulunduğu bir hediye hazırladık ve gönderdik. Fahrinin hediyelerini aldığındaki mutluluğunun yeteneğine de yansıyacağına şüphemiz yoktur. Fahri gibi yetenekli çocuklarımızı gördükçe geleceğe olan umudumuz artıyor. Bunun bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum ve imkansızlıklar içinde yeteneğini keşfedeceğimiz nice çocuklarımızın olduğunu düşünüyorum. Fahri kardeşimizin bana gönderdiği hediye için de kendisine teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.