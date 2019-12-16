Küçük Kara Balık Akşehir'de çocuklarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun çocuk oyunlarından olan müzikal türündeki “Küçük Kara Balık” adlı tiyatro oyunu Akşehir'de çocuklarla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Küçük Kara Balık” adlı oyun; Akşehir Belediyesinin de katkısıyla Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde 3 seans olarak izleyici için perde açtı. İranlı yazar Samed Behrengi'ye ait kitaptan uyarlanan ve izleyenlerin büyük beğenisini toplayan oyunda; Akşehirli çocuklar keyifli dakikalar yaşadı. Yönetmenliğini Çağatay Çiftçi'nin üstlendiği oyunda; annesi ile beraber bir derede yaşayan ve yaşadığı yerin dışındaki dünyayı oldukça merak ederek, uzun bir yolculuğa çıkan küçük bir balığın maceraları konu ediniliyor.

Küçük Kara Balık isimli oyun 17 Aralık 2019 Salı günü de saat 10.00 - 11.00 ve 14.00 de olmak üzere ücretsiz olarak 3 seansta Akşehirli miniklerle buluşacak.