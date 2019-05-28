Küçükmuhsineliler iftarda buluştu

Konya'da Küçükmuhsine Mahallesi sakinleri iftar programında bir araya geldi.

Birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı Ramazan ayı tutulan oruçların açılması için kurulan iftar sofralarında insanları buluşturuyor. Merkez Selçuklu ilçesine bağlı dış mahallelerden Küçükmuhsine Mahallesi sakinleri de iftar sofrasında bir araya geldi. Mahalle meydanında bu yıl ikincisi düzenlenen iftar programında konuşan Küçükmuhsine Köyü Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mevlüt Altuntaş, “Geleneksel hale gelen iftar programımıza icabet eden, destek veren, gönlü bizimle olup iftarımıza gelemeyen tüm hemşerilerimize teşekkür ederiz. Köylümüz çıktığımız her yolda bize desteğini esirgemedi, bizde onların bu güvenini hiç bir zaman boşa çıkarmadık. Gönül birliğimiz devam ettikçe programlarımız devam edecektir” dedi.

Hatim duasının da yapıldığı iftar programında ezanın okunmasıyla oruçlar açıldı. Davetlilere Konya düğün pilavı ikram edildi.