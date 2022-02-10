Kültür ve tarih şehri Akşehir EMITT'te yerini aldı

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) temsili Nasreddin Hoca'sı, coğrafi işaretli lezzetleri, tarihi ve kültürel güzellikleriyle katılan Akşehir, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, İstanbul TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Fuarın açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katıldı. Akşehir Belediyesi ile Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, ortak açtıkları bir stantla fuarda yer alırken, pek çok il ve ilçenin kendi stantlarında yörelerinin tanıtımını yaptığı EMITT İstanbul 2022 Fuarı'nda Akşehir ve Temsili Nasreddin Hoca ilgi çekiyor. Fuarın ilk gününde; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Filiz Tuna, Akşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Akşehir standında fuara gelen misafirleri ağırladı.

Bakan Ersoy Akşehir standını ziyaret etti

Dünyanın dört bir yanından gelen turizmcilerin buluştuğu Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT'in açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; Akşehir standını ziyaret etti. Stantta Akşehir Belediyesi'nin turizm çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya da çalışmalarında başarılar diledi. Birçok vali, il ve ilçe belediye başkanı, kaymakamlar, turizm seyahat acente yetkileri ile yerli ve yabancı misafirlerin ziyaret ettiği Akşehir standında temsili Nasreddin Hoca ziyaretçilerle fotoğraf çektirirken, Akşehir'in coğrafi işaretli lezzetleri olan Akşehir Peynir Baklavası, Akşehir Tahinli Pidesi, Akşehir Kiraz Lokumu da ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Ayrıca Akşehir Belediyesi kültür yayınları da gelen ziyaretçilere dağıtılıyor.

Marka şehir olma yolunda önemli çalışmalar yaptıklarını ve bu kapsamda düzenlenen fuarlara katılmaya özen gösterdiklerini belirten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Akşehir'imiz, İç Anadolu'nun en güzel şehirlerinden biridir ve köklü bir tarihin yanı sıra; büyük bir kültür hazinesine de sahiptir. Nasreddin Hoca, 13. yüzyılda Akşehir'de yaşamış ve Nasreddin Hoca; Asya'dan Avrupa'ya, Amerika'dan Afrika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada uluslararası bir üne kavuşarak evrensel bir kimlik kazanmıştır. Akşehir'imiz; camileri, kilisesi, hamamları, medresesi, evleri, çarşıları ile turizmin yeni gözbebeği olan şehirlerinden bir tanesi olacaktır. Akşehir'imiz 16 türküsü ve 8 adet folkloru ile kadim bir kültür deryası şehirdir. Sultan Dağları eteklerinde kurulu olan şehrimiz, dağ turizmi açısından da oldukça zengin bir potansiyele sahiptir. Tırmanış, yürüyüş (Treeking) ve kamp yapma açısından oldukça elverişli olan dağlarımız; yamaç paraşütü sporcularının da ilk sırada tercih ettiği yerlerin başında gelmektedir. Dünya'nın ortası Akşehir; yemyeşil meyve bahçeleri, temiz havası, gezilecek doğal ve tarihi dokuları, samimi ve güler yüzlü insanları, coğrafi işaretli Tandır Kebabı, Peynir Baklavası ile ziyaretçilerini beklemektedir. Bu fuarda; Ticaret ve Sanayi Odamız ile birlikte tüm bu güzellikleri ziyaretçilerimize aktarabilmek için yerimizi aldık” dedi.

İstanbul'daki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını açan EMITT Fuarı, 12 Şubat Cumartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.