Kulu Atatürk İlkokuluna Trafik Eğitimi ve Akıl-Zeka Oyunları Koridoru açıldı

Konya'nın Kulu İlçesinde Atatürk İlkokuluna koridorları ‘Trafik Eğitimi ve Akıl-Zeka Oyunları Koridoru' haline getirildi.

Kulu'nun Kemaliye Mahallesinde bulunan Atatürk İlkokulu koridorları öğrencilere trafik bilincinin kazandırılması ve öğrencilerin trafikte hiçbir olumsuzluk yaşamamaları amacıyla Trafik Eğitim Koridoru'na ve çocukların ders aralarında vakit geçirmeleri için Akıl-Zeka Oyunları Koridoru'na dönüştürüldü. Atatürk İlkokulu koridorlarında trafik şeritleri, işaretleri, lambaları ve levhalarıyla gerçek bir caddeyi anımsatan resimlerle bütün detaylar düşünülerek, öğrencilerin trafik kurallarını uygulamalı öğrenmeleri amaçlandı.

Bu proje için yaklaşık 3 hafta boyunca hazırladıklarını ve bu çalışmanın hayata geçirilmesinden mutluluk duyduklarını belirten Atatürk İlkokulu Müdürü Murat Dağ, bu projenin öğrenciler için yararlı olacağı temennisinde bulundu.

Daha sonra Trafik Eğitimi Koridorunun ve Akıl-Zeka Oyunları Koridorunun açılışı gerçekleştirildi. Atatürk İlkokulunda düzenlenen açılış programına, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Enes Geyik, Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.