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Kulu da 2 bin ihtiyaç sahibine 2 bin ton kömür dağıtıldı

Konya’nın Kulu İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçe genelinde bulunan ihtiyaç sahibi 2 bin aileye kömür dağıtıldı.

Konya'nın Kulu İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ilçe genelinde bulunan ihtiyaç sahibi 2 bin aileye kömür dağıtıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kulu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Kulu genelinde bulunan 2 bin aileye dağıtılmak üzere Kütahya ili Tavşanlı ilçesinden 2 bin ton kömür getirildi. Kapalı spor salonunun bahçesine indirilen kömürlerin tespit edilen yardıma muhtaç ailelere dağıtıldığı öğrenildi. Sonbahar ayı gelmeden dağıtımın bitirileceği bildirildi.

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