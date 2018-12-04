Kulu etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Konya'nın Kulu ilçesinde dün akşamdan beri etkili olan sis hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Kulu ilçesinde dün akşam başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafik akışı olumsuz yönde etkilendi. Trafik ekipleri, sürücüleri sis yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde dikkatleri olmaları konusunda uyardı. Özellikle Kulu-Ankara-Aksaray karayollarında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi çok düşerken, sürücüler polis tarafından dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.