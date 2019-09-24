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Kulu İlçe Jandarma Bölük Komutanı görevine başladı

Konya’nın Kulu İlçe Jandarma Bölük Komutanlığına atanan Jandarma Teğmen Ahmet Kılıç görevine başladı.

Konya'nın Kulu İlçe Jandarma Bölük Komutanlığına atanan Jandarma Teğmen Ahmet Kılıç görevine başladı.


Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ali Gümüş'ün vekaleten yürüttüğü Kulu İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı görevine Jandarma Teğmen Ahmet Kılıç atandı. İzmir Foça'da 1 yıl komanda eğitimi gördükten sonra 1 yıl da Ankara Beytepe Jandarma Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim gören Teğmen Ahmet Kılıç, Kulu'ya atanmasının ardından görevine başladı. İlk görev yeri Kulu ilçesi olan Teğmen Ahmet Kılıç, milletin güven ve huzur içinde yaşaması için mevcut personellerle birlikte olumsuzlara karşı mücadele etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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