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Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Çağlayan görevine başladı

Konya’nın Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Mehmet Çağlayan görevine başladı.

Konya'nın Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Mehmet Çağlayan görevine başladı.


Kulu Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Sultan Ahmet Kaymak'ın soruşturma nedeni ile görevden alınmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü Serdar Sarıçoban vekaleten yürütüyordu. Karaman'ın Sarıveliler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Mehmet Çağlayan görevine başladı. Yeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, “Kulu'da birlik, beraberlik, uyum içerisinde, eğitim ve öğretim kalitesini daha da artırarak üst seviyelere çıkartmak için eğitim camiamızla birlikte el ele vererek gereken ne ise o konuda mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

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