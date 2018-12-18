İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kulu İlçe Sağlık Müdürü Aydemir görevine başladı

Konya’nın Kulu İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr.

Konya'nın Kulu İlçe Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Önder Aydemir görevine başladı.


Kulu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Rıza Sönmez'den boşalan göreve Uzman Dr. Önder Aydemir atandı. Görevine başlayan Dr. Aydemir, hizmetlerin en iyi şekilde devam edeceğini belirterek, “Kulu genelinde sağlık taramalarının yapılması için sağlık ocağı bulunmayan mahallelerdeki okullarda veya gösterilen müsait olan yerlerde, belirlenecek olan tarihlerde halk sağlığı ile ilgili taramalar yapılacak. Her türlü sağlık sorunlarının giderilmesi için hastalar birebir bilgilendirilecek. Sağlık sorunlarıyla ilgili önceden vatandaşlara uyarılarda bulunacak” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.