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Kulu itfaiyesine hizmet içi eğitim

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Kulu’da görev yapan itfaiye personeline hizmet içi eğitimi verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Kulu'da görev yapan itfaiye personeline hizmet içi eğitimi verildi.


Kulu itfaiyesi personeline hizmet için eğitimleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından bilgiler verildi. İki gün süreyle verilen eğitimlerde itfaiye personeline, kurtarma, yangın, sıkışma, kaza, söndürme ve diğer konularda bilgiler verildi. Personele kurtarma tatbikatları uygulamalı olarak anlatıldı.


Kulu İtfaiye Müdürü Yunus Karayazı, hizmet içi eğitimleri kapsamında 27 personelin tamamına bilgiler verildiğini belirterek, eğitimlerde öncelikli olarak can güvenliğinin sağlanması hususuna önem verdiklerini söyledi.

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