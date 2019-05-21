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Kulu otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 11.30 sıralarında Kozanlı Mahallesinde bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. (71) idaresindeki 42 CGM 55 plakalı otomobil, ismi alınamayan sürücünün kullandığı 42 M 4007 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerden H.Ç. ve yanında bulunan K.Ç. (68) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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