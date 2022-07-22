Kulu ve Haymana kardeş şehir oldu

Konya'nın Kulu İlçe Belediyesi ile Ankara'nın Haymana İlçe Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Kulu Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen protokol imza törenine; Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut, AK Parti Kulu İlçe Başkanı Mehmet Karaca, AK Parti Haymana İlçe Başkanı Ali İhsan Can, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK başkanları ve birim amirleri katıldı.

Programda konuşan Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, “Haymana ile birbirimizden ayrılmayacak derecede kardeşliğin bağlarını atmamız gerektiğini Özdemir başkanımız söyledi. Biz de kabul ettik. Kendisine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum” dedi.

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ise, “Biz zaten kardeştik. Kulu'da, Haymana'da, Ankara'da hatta Avrupa'da gittiğimiz yerlerde Kululu bir hemşehrimizi gördüğümüz zaman çok yakın hissediyorduk. Zaten kardeşlik tesis edilmişti. Dolayısıyla biz de bunu resmiyete dökelim dedik” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kardeş şehir protokolü imzalanarak karşılıklı hediyeler verildi ve birlikte fotoğraf çektirildi.