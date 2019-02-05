Kulu Ziraat Odasında sertifika töreni

Konya'nın Kulu ilçesinde ‘İyi Tarım Uygulaması' kapsamında sertifika dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Kulu Ziraat Odası Başkanlığı konferans salonunda ‘İyi Tarım Uygulaması' kapsamında çiftçilere Ziraat Odası Başkanı İsmet Erdoğan tarafından sertifika dağıtımı gerçekleştirildi.

Sertifika töreninde Kulu genelinde hasadı yapılan kimyon başta olmak üzere fasulye, çörek otu ve anason üreten çiftçilere sertifikalarının dağıtıldığını belirten Başkan İsmet Erdoğan, “Çiftçimiz yaklaşık 75 bin dekarda sadece kimyonda 7,5 milyon lira kazanç sağlamış. Kulu Ziraat Odası olarak ilçe ve köylerimize(mahallelerimize) 3 yıldır hizmet sunan Atlas tarım yetkililerine ve başarılı çiftçilerimize ‘İyi Tarım Uygulaması' kapsamında 8 milyon lira destek sağlayacak Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanlığına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.