Kulu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Konya'nın Kulu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kulu protokolü, 15 Temmuz Gazisi Çetin Yıldız ve şehit aileleri kahvaltıda bir araya geldi.

Kulu'da 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver, 15 Temmuz Gazisi Çetin Yıldız, şehit aileleri ve Kulu protokolü kahvaltıda buluştu. Kahvaltıda konuşan Kaymakam Ali Edip Budan, “Bugün 15 Temmuz 2019, hain darbe girişiminin 3. yıl dönümü. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü olarak ilan edildi. Biz bugüne değerli şehit yakınları ve gazilerimizle böyle bir kahvaltı sofrasında buluşarak başlamak istedik. Bundan sonra Merkez Camimize geçeceğiz. Tüm şehitlerimize rahmet olsun diye mevlit okutacağız. İnşallah 00.13'te tüm ülke çapında salalar okunana kadar da akşam programımıza devam edeceğiz” dedi.