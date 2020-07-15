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Kulu'da 15 Temmuz etkinliklerinde şehitler anıldı

Konya’nın Kulu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında protokol tarafından şehit mezarları ziyaret edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında protokol tarafından şehit mezarları ziyaret edildi.


Kulu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği düzenlendi. İlçe protokolünün katıldığı anma programında, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Ardından Kulu Merkez Camisi önünde Mevlit-i Şerif okunarak şehitler anıldı. 15 Temmuz etkinliklerinin akşam saatlerinde Atatürk Anıtı önünde devam edeceği öğrenildi.

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