Kulu'da 18 Mart Şehitleri Anma Programı düzenlendi

Konya'nın Kulu ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Programı çerçevesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kulu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program öncesi Kulu merkez Cami'sinde cuma namazı öncesi şehitler için Kur'anı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi. Kulu Müftüsü Muhsin Yıldız tarafından verilen vaazın ardından etkinlikler Kulu Belediyesi Çok Amaçlı Konferans Salonunda devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Okul Müdürü Orhan Murat tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Anma etkinliğinde Şehitlerin Gölgesinde video gösterimi yapıldı ve Bir Destandır Çanakkale isimli şiir okundu. Ardından program oratoryo tiyatro gösterisiyle sona erdi.

Programa, Kulu Kaymakamını vekaleten yürüten Cihanbeyli Kaymakamı Fatih Uzun, Belediye Başkan Vekili Adil Görgülü, Garnizon Komutanı Ahmet Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım, İlçe Müftüsü Muhsin Yıldız ve okul müdürleri ile davetliler katıldı.