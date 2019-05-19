Kulu'da 19 Mayıs kutlamaları

Konya'nın Kulu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Program, İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Yavuz Yoldaş'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmasını ilçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Yavuz Yoldaş yaptı. Öğrencilerin şiirlerini okuduğu program, halk oyunları ve çeşitli spor etkinlikleriyle devam etti. Etkinlik, yıl boyunca müsabakalarda dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törene, Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver, siyasi parti ilçe başkanları, protokol üyeleri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.