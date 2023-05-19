Kulu'da 19 Mayıs kutlamaları

Konya'nın Kulu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kulu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri ilk olarak Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başladı. Kulu İlçe Belediyesi Çok Amaçlı Salonunda devam eden etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Günün önem ve anlamını belirten konuşmanın yapılmasının ardından öğrencilerinin hazırladığı gösteriler sunuldu. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Programa, Kaymakam Ramazan Polat, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, Cumhuriyet Savcısı Fatih Tan, Garnizon Komutanı Ahmet Kılıç, Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım, Kulu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Barış Serhat Tütüncü, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, kurum müdürleri, siyasiler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.