Kulu'da 2 okul merkezi sınavla öğrenci alan proje okulu oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim okulları Kulu Anadolu Lisesi ve Kulu Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak belirlendi.

Kulu Anadolu Lisesi ve Kulu Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde sınavla öğrenci alan sayılı nitelikli okullardan ikisi olarak Fen ve Sosyal Bilimler programı uygulayan okullar olarak öğrenci kaydı yapılabilecek. Aynı zamanda proje okullarında Anadolu, Fen ve Sosyal Bilimler programı uygulanabilecek. Kulu Anadolu Lisesi'ne 90 öğrenci kontenjanı, Kulu Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne ise 30 öğrenci kontenjanı verildi.

Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün Kulu ilçemiz için çok önemli bir günü yaşıyoruz. Aynı zamanda başta velilerimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere Milli Eğitim camiamız ile bir müjdeyi paylaşacağız. 5 Nisan 2021 tarihi itibariyle Kulu ilçemizde aslında yıllardır özlemle beklediğimiz ve bunun için çok gayret sarf ettiğimiz hem velilerimizin hem öğrencilerimizin umutla beklediği bir müjdeli haberi paylaşacağız. Tabi biz çok emek verdik, çok gayret ettik. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, okullarımız dosyalarını hazırladılar. Bizler gerekli girişimlerde bulunduk, takibini yaptık” dedi.

Bugün itibariyle Kulu ilçesinde Kulu Anadolu Lisesi ve Kulu Şehitleri Kız İmam Hatip Lisesinin proje okulu olarak dokümanda yer aldığını ifade eden Kaymakam Budan, “Yani aynı zamanda nitelikli okul oldu. Artık Kulu Anadolu Lisemiz de 90 öğrenci yani 3 sınıf kontenjanı ve Kulu Şehitleri Kız İmam Hatip Lisemiz de 30 öğrencilik kontenjanımız artık sınavla bu okullara kayıt yapılacak. Dolayısıyla öğrencilerimiz artık komşu ilçeleri ve çevre illere gitmek zorunda kalmayacak. Velilerimiz belki ayrı ev tutmak zorunda kalıyorlardı. Ayrı şehirde çocuklarının daha nitelikli liselerde eğitim almaları için ikinci bir ev açmak zorunda kalıyorlardı” dedi.

“Okullara alınacak öğrenciler 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren sınavla tercih edilecek”

Kılavuzun 2021-2022 yılından itibaren geçerli olacağını anlatan Budan, “Kılavuzda da yayınlandığı üzere Kulu Anadolu Lisemiz artık nitelikli bir proje okulu ve burası sadece sınavla tercih edilebilen bir okul olacak. Aynı zamanda Anadolu Lisesi programı uygulanacak. Kulu Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisemiz ise 30 öğrencilik kontenjanı ile birlikte Fen ve Sosyal Bilimler programı uygulayabilecek. Ben Milli Eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Dosyasını sunup hazırlayan okul idarecilerimize ve Milli eğitimimize teşekkür ediyorum. Bu kılavuzda Kulu Anadolu Lisemizin ve Kulu Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisemizin yer almasında bizden desteklerini esirgemeyen başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere Konya Valimiz Vahdettin Özkan'a ve Milletvekilimiz Abdullah Ağralı'ya ben şükranlarımı sunuyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.