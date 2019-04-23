Kulu'da 23 Nisan çeşitli etkinliklerle kutlandı

Konya'nın Kulu ilçesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kulu'da İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan 23 Nisan kutlama programları daha sonra Yusuf Küçükgöl İlkokulu bahçesinde devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma, okul öğretmenlerinden Celal Erşan tarafından yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gönderdiği 23 Nisan mesajının okunmasının ardından, okul öğrencileri tarafından hazırlanan şiirler okundu ve çeşitli halk oyunları sergilendi. Program, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere, protokol tarafından ödülleri verilmesinin ardından sona erdi.

Öte yandan, Mevlana İlkokulu Müdürü Cengiz Ergen tarafından Ankara'dan getirtilen seyyar çocuk oyunları gurubunun okul bahçesine kurulmasıyla, çocukların coşkuyla oyun oynayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.