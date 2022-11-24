Kulu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Konya'nın Kulu ilçesinde 24 Kasım Öğretmen Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kulu ilçesinde 24 Kasım Öğretmen Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. İlk program Atatürk büstüne Kulu Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan'ın çelenk bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlik, belediye kültür merkezi çok amaçlı konferans salonunda devam etti. Burada da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Okul Öncesi Öğretmeni Gülten Öksüz tarafından adaylar öğretmenler açılış konuşması yapıldı. Programda, "Sen öğretmen misin?", Bizi de bir öğretmen yetiştirdi" isimli oratorya, şiirlerin okunması ve "Vefa" adlı tiyatro oyununun sergilenmesi ile şehit öğretmenler ile ilgili video izlendi. Adaylığı kaldırılan öğretmenlerin yenin töreninin ardından Kaymakam Ramazan Polat tarafından emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi ve plaket takdim edildi. Etkinlikler, öğretmenler arası anı yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.