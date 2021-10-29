Kulu'da 29 Ekim kutlamaları

Konya'nın Kulu ilçesinde Cumhuriyetin Kuruluşunun 98. yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Anıt alanında düzenlenen program, çelenk konulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kutlamalar daha sonra 60. Yıl Ortaokulu'nda devam etti. Kaymakam Ali Edip Budan günün önem ve anlamını belirten konuşmayı yaptıktan sonra şiir ve müzik dinletisiyle program sona erdi.

Programa Kaymakam Ali Edip Budan'ın yanı sıra, İlçe Belediye Başkan Vekili Adil Görgülü, Jandarma Komutanı Ahmet Kılıç, Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Karaca, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, Gençlik ve Spor Müdürü Barış Serhat Tütüncü, Müftü Muhsin Yıldız, protokol üyeleri ile okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.