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Kulu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Konya’nın Kulu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.

Konya'nın Kulu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.


Program, Atatürk Anıtına çelenklerin koyulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün önem ve anlamını belirten konuşmayı İlçe Jandarma Komutanlığından Jandarma Astsubay Çavuş Ramazan Kıraç gerçekleştirdi. Kıraç konuşmasında, "Bugün asil Türk milleti ve onun bağrından çıkan kahraman Türk milletinin ve ordusunun en şanlı zaferlerinden biri olan 30 Ağustos zaferinin 97. yıl dönümüdür. Şanlı zaferin yıl dönümü Türk milletine ve onun bağrından çıkan kahraman ordusuna kutlu olsun" ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından Kaymakamlık makamında tebriklerin kabul edilmesinden sonra program sona erdi.

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