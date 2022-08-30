Kulu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Konya'nın Kulu ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yıl dönümü düzenlenen programla kutlandı.

Program çelenklerin konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün önem ve anlamını belirten konuşma İlçe Jandarma Komutanlığından Jandarma Kıdemli Başçavuş Muhammed Türkol tarafından yapıldı. Program, Kaymakamlık makamında tebriklerin kabul edilmesinin ardından şehit Er Arif Mutlu'nun mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunmasıyla son buldu.

Programa, Cihanbeyli Kaymakamı Fatih Uzun, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, Kulu Cumhuriyet Savcısı Olgu Can Mutlu, Jandarma Komutanı Ahmet Kılıç, Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım, Kulu Müftüsü Muhsin Yıldız, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.