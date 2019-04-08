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Kulu'da 45 mahalle muhtarı mazbatalarını aldı

Konya’nın Kulu ilçesinde 31 Mart Yerel Yönetimler seçimlerini kazanan 45 mahalle muhtarı mazbatalarını aldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde 31 Mart Yerel Yönetimler seçimlerini kazanan 45 mahalle muhtarı mazbatalarını aldı.


Kulu ilçesinde 31 Mart Yerel Yönetimler Seçimlerini kazanan 46 mahalle muhtarı, Kulu İlçe Seçim Kurulu Müdürlüğünde mazbatalarını teslim aldı. Mazbatalarını alan muhtarlar, 5 yıllık dönemlerinde mahallelerini en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade etti.


Öte yandan, Tavlıören Mahallesi muhtarlığı için Haziran ayında tekrar seçim yapılacağı öğrenildi.

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