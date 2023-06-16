İhlas Haber Ajansı

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Kulu'da 7 bin 586 öğrenci karne sevinci yaşadı

Konya’nın Kulu ilçesinde 7 bin 586 öğrenci 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı sonunda karnesini alarak yaz tatiline girdi.

Konya'nın Kulu ilçesinde 7 bin 586 öğrenci 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı sonunda karnesini alarak yaz tatiline girdi.


Kulu'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı sona erdi. Kulu Kaymakamı Ramazan Polat ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan şube müdürleri ile birlikte Kemaliye Mahallesi Yavuz Selim İlkokulunda karne dağıtımı programına katılarak, öğrencilere karne ve çeşitli hediyeler verdi. Öğrenciler ile sohbet eden Kaymakam Polat, okulu sevdirmenin en önemli zamanının anasınıfı ve ilkokul çağı olduğunu belirtti.

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