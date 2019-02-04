Kulu'da 8 bin 444 öğrenci ders başı yaptı

Konya'nın Kulu ilçesinde 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının ikinci döneminde 8 bin 444 öğrenci ders başı yaptı.

Kulu'da 8 bin 444 öğrenci yarıyıl tatilini tamamlayarak ikinci yarıyılda çalan ders zili ile eğitim ve öğretime başladı. 18 Ocak Cuma Gününden itibaren 15 günlük yarıyıl tatilinde gönüllerince dinlenen, vakitlerini oyunlar oynayarak ve zayıf olan derslerini gözden geçirerek tamamlayan öğrenciler dinlenmiş beyinlerle ikinci döneme daha iyi hazırlanarak başladı. Okullarına gelen öğrenciler başta öğretmenleri olmak üzere okul ve sınıf arkadaşlarıyla da hasret giderdi.