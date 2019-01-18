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Kulu'da 8 bin 444 öğrenci yarıyıl tatiline girdi

Konya’nın Kulu ilçesinde, 8 bin 444 öğrenci 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatiline girdi.

Konya'nın Kulu ilçesinde, 8 bin 444 öğrenci 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı yarıyıl tatiline girdi.


Kulu Mevlana İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım programına İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Karne töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet


Kaymak, öğrenciler, öğretmenler, idareciler ve veliler ile birlikte 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılının ilk yarıyılını sorunsuz bir şekilde tamamladıklarını belirterek, çocuklara 15 günlük tatil içerisinde bol bol oynayıp, kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

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