Kulu'da arpa ve buğdaya alternatif deneme amaçlı ketencik ekimi başladı

Konya'nın Kulu ilçesinde arpa ve buğdaya alternatif olarak kıraç arazilerde deneme amacıyla ketencik ekimi başladı.

Kulu ilçesinde S.S. Kozanlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, ilçenin kıraç arazilerinde deneme amacıyla ketencik ekimi yapıyor. Kozanlı Mahallesinde faaliyet gösteren kooperatifin Başkanı Cengiz Karpuz, tarımsal alanlarda arpa ve buğdaya alternatif ürün olarak kıraç arazilerde ketencik mahsulünü denemek amacıyla özel tasarlanmış olan kıraç ve anız arazilere direk olarak ekimi yapacak olan mibzere sahip olduklarını söyledi. Ketencik ekimlerinin anız ve otluk arazilerde yapılmaya başlandığını ifade eden Cengiz Karpuz, "Gelecekte bölgemiz kıraç arazilerde de ketencik ekimi yapılarak ülke ekonomisine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Mahsulün girdi maliyetlerinin düşük olması nedeniyle yoğun talep olmasını bekliyoruz. Beklenen verim ve fiyat uygun olursa önümüzdeki yıllarda da arpa ve buğdaya alternatif ürün olarak ketencik ekimini artıracağız" dedi.