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Kulu'da asayiş uygulaması

Konya’nın Kulu ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki denetimlerini sürdürüyor.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 19 ikamet, 3 iş yeri, 7 araç ve 4 pazar tezgahında denetim yapıldı. Yapılan kontrollerde bir adet tabanca, 8 adet av tüfeği, 5 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 14 adet bıçak, 1 adet cop ve silahlara ait mermi ele geçirildi. Yapılan aramaların ardından 14 şahıs hakkında ele geçirilen suç unsurlarından dolayı adli işlem yapılacağı öğrenildi.

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