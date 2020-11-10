Kulu'da Atatürk vefatının 82'inci yıl dönümünde anıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82'inci yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı.

Atatürk'ün vefatının 82'inci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Saat 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. Bayrakların yarıya indirildiği program, günün anlam ve önemini belirten yapılan konuşmanın ardından sona erdi.

Programa, Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver, Cumhuriyet Savcısı Elif Kardelen Güler, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Saffet Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Barış Serhat Tütüncü, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.