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Kulu'da Atatürk'ü anma etkinlikleri

Konya’nın Kulu ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83.

Konya'nın Kulu ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.


Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Program 09.30'da Yeni Mahallede bulunan Cumhuriyet Ortaokulu Çok Amaçlı Konferans Salonunda devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının ardından Sınıf Öğretmeni Özlem Yıldız tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Okul öğrencileri 'Atatürk' adlı şiir, '10 Kasım Son Yolculuk' adlı kısa bir film gösterisi, öğrencilerden '10 Kasım Oratoryosu', '10 Kasım En Büyük Yasım', 'Çocuk Kalbinde Atatürk', 'Nasıl Söylerim Öldüğünü' konulu şiirlerle program sona erdi.


Programa; Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver, Cumhuriyet Savcısı Oğulcan Mutlu, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Karaca, İlçe Jandarma Komutan Vekili Muhammed Türkol, İlçe Emniyet Müdürü Saffet Yıldırım, İlçe Milli Eğitim müdürü Mehmet Çağlayan, Gençlik ve Spor Müdürü Barış Serhat Tütüncü, diğer protokol üyeleri ve okul müdürleri katıldı.

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