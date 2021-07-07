Kulu'da ATV motoru duvara çarptı: 3 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde ATV motorunun duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 genç kız yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Ömeranlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 genç kızın bindiği ATV motor, kontrolden çıkarak davara çarptı. Motorda bulunan ve akraba olan E.Ş. (17), L.M.Ş. (15) ve E.Ş. (15) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 3 genç kız, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.