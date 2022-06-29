Kulu'da biçerdöverle hasat fiyatları belirlendi

Konya'nın Kulu ilçesinde tarımsal alanlarda biçerdöverle hasat fiyatları belirlendi.

Kulu Ziraat Odası konferans salonunda 2022 yılında tarımsal alanlarda biçerdöverle biçme fiyatlarının belirlenmesi için toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, belediye tarım komisyon üyesi Ramazan Karakaya, Mustafa Dalbudak, Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, 2 Nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ömer Kara, İlçe Tarım Müdürlüğü'nden Aydın İnanç, çiftçiler ve biçerdöver sahipleri katıldı. Toplantıda alınan kararlara göre, biçerdöverin yapacağı hasatta dekar başına arpa ve buğdayda 75 TL, nohut ve mercimekte 90 TL olarak fiyat belirlendi. Taşıma ücreti olarak ise tarladan çıkış ile 15 kilometreye kadar olan mesafe için sefer başına bin 800 TL, 15 kilometre üzeri ise sefer başıma 2 bin 300 TL olarak belirlendi.

Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, ilçe genelinde bulunan 600 bin dekarlık alanda ekili olan arpa ve buğdayın hasadına başlandığını, 250 bin dekar alanda ekili olan mercimek, nohut ve kimyon hasadının da bu yapılan anlaşma ile tamamlanacağını belirtti.