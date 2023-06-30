Kulu'da biçerdöverle hasat fiyatları belli oldu

Konya'nın Kulu ilçesinde tarımsal alanlardaki biçerdöverle hasat fiyatları, yapılan anlaşmayla belirlendi.

Kulu Ziraat Odası Başkanlığında çiftçiler ve biçerdöver sahipleri bir araya geldi. 2023 yılında ekili olan 750 bin dekarlık alanda biçerdöverle hasadı yapılacak olan arpa, buğday, mercimek, nohudun biçme bedelleri belirlendi. Arpa ve buğdayın dekar başına biçme fiyatı 90 TL olurken, mercimek ile nohutta 95 TL'ye anlaşma sağlandı. Elle kimyon yolma hasadında ise dekar başına 500 TL'de anlaşıldığını belirten İlçe Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Öztürk, “Bu yılki hasatta çiftçiler ve biçerdöver sahiplerinin sıkı pazarlıklarında yardımcı olarak anlaştırdık. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.