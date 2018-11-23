Kulu'da “Bilinçli aile, duyarlı gençlik" konulu konferans

Konya'nın Kulu ilçesinde, öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik olarak “Bilinçli aile, duyarlı gençlik" konulu konferans verildi.

Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen programda Kişisel Eğitim ve Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan, öğrenci, öğretmen ve veliler ile bir araya gelerek, "Bilinçli aile, duyarlı gençlik" konulu konferans verdi. Programa, Kulu Kaymakamı Ali Edip Budan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ile öğrenci velileri katıldı. Seminerde Sıtkı Aslanhan, insanın gelişiminde ailesinin önemi, hedeflerin önemi ve başarının önündeki engelleri anlattı.