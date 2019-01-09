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Kulu'da bin 750 öğrenciye trafik dedektiflik eğitimi verildi

Konya’nın Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçedeki bin 750 öğrenciye Trafik Dedektiflik Projesi kapsamında eğitim verildi.

Konya'nın Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçedeki bin 750 öğrenciye Trafik Dedektiflik Projesi kapsamında eğitim verildi.


Kulu ilçesinde Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında Atatürk İlkokulunda öğrencilere ve öğretmenlere yönelik eğitim verildi. Trafik polis memuru Şahin Alp tarafından verilen seminerde, hedef kitle esas alınarak trafik kural ve ihlalleri ile trafik kazalarını önleme konuları hakkında bilgiler paylaşıldı. Proje kapsamında bin 750 öğrencinin bilgilendirildiği projenin, ilçedeki tüm okullarda 2018-2019 eğitim-öğretim yılı içeresinde de devam edileceği belirtildi.


Trafik polis memuru Şahin Alp, bugün itibariyle Atatürk İlkokulunda projelerine okul müdürü Murat Dağ ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ahmet Enes Geyik ile okul öğretmenlerinin de katılımıyla devam ettiklerini söyledi. Şahin Alp, belirtilen gün ve saatlerde de diğer okullarda da etkinliğin süreceğini sözlerine ekledi.

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