Kulu'da çiftçiler süne ile ilgili mücadele konusunda bilgilendirildi

Konya'nın Kulu ilçesinde, Tarım Bakanlığından gelen yetkililer tarafından çiftçileri süne ile mücadele konusunda bilgilendirildi.

Kulu'da İlçe Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk'ün ve İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü Ali Uysal'ın ortaklaşa organize ettiği bilgilendirme toplantısında çiftçiler süne ile mücadele konusunda bilgilendirildi. Halk Kütüphanesindeki toplantıda, Kulu genelindeki ekili alanlarda yapılan incelemelerde sünenin var olduğunun tespit edildiği ifade edildi. Tarım Bakanlığından gelen 2 yetkili tarafından sinevizyon eşliğinde gösterimli olarak “Süne ve zararları” konulu sunumda süne ile ilgili mücadelede zamanında gereken tedbirleri alarak mücadele yapılmasının zorunlu olduğuna, Kulu merkez ve genelinde sünenin var olduğunu, mahsullerde verimin süne nedeni ile düşmemesi için mutlaka mücadele edilmesi gerektiği vurgulandı.