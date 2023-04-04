Kulu'da çiftçilere 101 ton sertifikalı tohumluk yeşil mercimek dağıtıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi'' ve "Kıraç Alanların Yeşil İncisi Projesi" çerçevesinde çiftçilere 101 ton sertifikalı yerli mercimek tohumu dağıtıldı.

Kulu ilçesinde Kulu'da Tarım ve Orman Bakanlığının 2019-2023 stratejik planları doğrultusunda Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kıraç Alanların Yeşil İncisi Projesi" çerçevesinde nadas alanlarının daraltılması ve üretime kazandırılması amacıyla Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçedeki çiftçilere sertifikalı yeşil mercimek tohumu dağıtımını yapıldı. Ekilebilir olan arazileri değerlendirmek amacı ile boş alanların üretime kazandırılarak dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle gerçekleştirilen proje çerçevesinde mercimek ekimi yapılarak ilçe ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.

Programda konuşma yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aykut Baran, 2022 yılında 150 ton kotasına ulaştıkları, bu yılda 101 ton bir mercimeğin çiftçilere dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Konya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Esat Altuntaş ise, "2022 yılında Konya'da 22 milyon liralık bir tohum dağıtımı gerçekleştirdik. Bunlar nohut, yağlık ayçiçeği, arpa tohumu olduğunu ve 2023 yılında yine aynı şekilde bakanlık olarak sizlerle tohumları buluşturmak için burada bulunmaktayız. Kulu mercimek üretiminde çok önemli bir yere sahip. 100 bin dekarın üzerinde ekim var. Mercimek bilindiği üzere insan beslenmesinde önemli bir yere sahip bitkisel bir protein üretim kaynağı. Kulu ise bu anlamda çok önemli bir görev yapıyor" diye konuştu.

Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver ise, "Kulu Belediyesi olarak 3 yıldır bin 700 dekar arazide çiftçilik yapıyoruz. Bu yılda tüm dekara kimyon ekimi gerçekleştirdik. İnşallah bu sezonun bereketli geçmesini temenni ediyorum. İyi ürünler almayı rabbim nasip eylesin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu vesile ile teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından üretici çiftçilere sertifikalı olan mercimek tohumlarının dağıtımı gerçekleştirildi. Programa, Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, Konya İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Esat Altuntaş, Kulu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aykut Baran, Bitkisel Üretim ve Sağlığı Şube Müdürü İsmail Çiftci, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Karaca, Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, Kulu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ömer Dağ ile çiftçiler katıldı.