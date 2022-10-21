Kulu'da çiftçilere sertifikalı ve yerli yulaf tohumu dağıtıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde, "Konya'da Kışlık Yulaf Projesi" çerçevesinde çiftçilere 29 ton kışlık sertifikalı ve yerli yulaf tohumu dağıtıldı.

Toprakların en iyi şekilde kullanılması ve üretimin artırılması amacıyla Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan “Konya'da Kışlık Yulaf Projesi” uygulamaya geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü bünyesinde "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi" alt projesi olarak sürdürülmekte olan Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde Kulu ilçesinde çiftçilere 29 ton sertifikalı ve yerli yulaf tohumu dağıtıldı. 2022 yılında Konya İl Müdürlüğü tarafından yüzde 75 bakanlık yüzde 25 ise çiftçi katkısı uygulanıyor.

Kulu Tarım ve Orman Müdürü Aykut Baran, “Konya'dan gönderilen kışlık tohum olan yulaf tohumunu Kulu genelinde ekecek olan çiftçilerimize İlçe Tarım Müdürlüğümüz önünde dağıtmış bulunmaktayız. Çiftçilerimize hayırlı olmasını diler bol kazançlı bir sezon geçirmelerini temenni ederiz” dedi.