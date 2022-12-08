Kulu'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Konya'nın Kulu ilçesinde tek katlı bir ev çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kulu ilçesi Karşıyaka Mahallesi Mimar Sinan Caddesinde bulunan tek katlı evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye haber verdikten sonra yangına müdahale etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Soğutma çalışmalarının ardından yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.