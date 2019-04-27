Kulu'da çocukları koruyucu ve destekleyici tedbirler konuşuldu

Konya'nın Kulu ilçesinde çocukları koruyucu ve destekleyici tedbirlerin konuşulduğu toplantı düzenlendi.

Çocuk Koruma Kanunu gereğince İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan başkanlığında çocukları koruyucu ve destekleyici tedbirlerin konuşulduğu toplantı gerçekleştirildi.

İlçedeki kamu kurumlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Kaymakam Ali Edip Budan, önemli olanın çocukların gerek ailelerinin yanında gerekse bulundukları ortamda güvenle yaşamaları, ergenliklerini ve büyüme çağındaki zamanlarını sağlıklı, nitelikli ve kaliteli geçirmeleri olduğunu söyledi. Budan, “Gerek aile içinde olsun gerekse aile dışında olsun çocuklar başta cinsel istismar olmak üzere bu tarz menfi durumlarla karşılaşmamalarıdır. Allah göstermesin bu ve benzeri şeylerle karşılaşmaları halinde de onların hem korunması hem bu kötü durumdan kurtulmaları hem de tedavilerinin sağlıklı bir şekilde yapılması ve tekrar normal hayata dönebilmeleri açısından her kurumun üstüne düşen yapması gereken vazifeleri görüştük. Bu somut dosya ve kişiler üzerinde hangi tedbirlerin alınması gerektiği ve bu konuda adliyemize, belediyemize, Halk ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün üstüne düşen konularda tartıştık” dedi.

Verimli bir toplantı olduğunu ve bunu her iki ayda bir yapmak durumunda olduklarını kaydeden Kaymakam Budan, “Tabii gönlümüz istiyor ki aslında bu tür toplantılar yapmayalım. Çocuklarımız, gençlerimiz bu tarz, başta cinsel istismar olmak üzere kötü hiçbir menfi durumla karşı karşıya kalmasın. Böyle bir travma yaşamasınlar. Ama her ne kadar bunu biz istemesek de, gönlümüz elvermese de, maalesef artık günümüzde hayatın bir gerçeği oldu ve son dönemde medyadan da gündemde takip ediyoruz. Ülkemizin çeşitli yerlerinde bu tarz şeyler olabiliyor. Olmaması için çaba sarf edeceğiz. Ama olması halinde de o çocuğun yalnızlığına, toplumda artık kalıplaşmış menfi bu anlamdaki örf, adet ve geleneklere terk etmeyeceğiz. Bu çocukların tekrar hayata dönmesi, o travmayı atlatması için üzerimize düşen tüm sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. İnşallah ilçemizde böyle olaylar olmaz” ifadelerini kullandı.