Kulu'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Konya'nın Kulu ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Kulu'da 29 Ekim etkinliği kaymakamlık ve belediye başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başladı. Protokolün üyelerinin katıldığı programda, Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerini sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki tören sonra erdi.