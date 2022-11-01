İhlas Haber Ajansı

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Kulu'da dane mısır hasadına başlandı

Konya’nın Kulu ilçesinde bu yıl ekimi yapılan dane mısırın hasadına başlandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde bu yıl ekimi yapılan dane mısırın hasadına başlandı.


Kulu ilçesinde bu yıl ekimi yapıla dane mısırın hasadı başladı. Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, bu yıl ekilen dane mısır hasadına başlandığı belirtti. S.S. Kozanlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Cengiz Karpuz ise, Kozanlı Mahallesi genelinde 6 bin dekar ekili dane mısırı olduğunu kaydetti. İlçe genelinde yaklaşık 9-10 bin dekarlık alanda dane mısır ekili olduğu, çeşitli bölgelerde ise dekar başına bin 300 kilo ile bin 800 kilolara kadar varan verimin elde edildiği ifade edildi.

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