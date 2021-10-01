İhlas Haber Ajansı

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Kulu'da din görevlilerine temel afet bilinci eğitimi verildi

Konya’nın Kulu ilçesinde din görevlilerine yönelik Afet Farkındalık Eğitimi verildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde din görevlilerine yönelik Afet Farkındalık Eğitimi verildi.


Diyanet İşleri Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında imzalanan protokol kapsamında AFAD Konya İl Müdürlüğü tarafından Kulu'da görev yapan din görevlilerine Afet Farkındalık Eğitimi verildi. Kulu Belediyesi Çok Amaçlı Konferans Salonunda verilen eğitime, ilçe müftülüğü çalışanları, ilçe ve çevre mahallelerinde görev yapan din görevlileri katıldı. Verilen eğitimde yaşanabilecek doğal afet öncesi ve sonrası alınacak tedbirler hakkında bilgilerin önemine değinildi.

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