Kulu'da ekilen mahsuller incelendi

Konya İl Tarım Müdürlüğü ekipleri, Kulu ilçesinde ekili alanlarında sararmalar ve hastalıklara karşı incelemelerde bulundu. Ekili olan mahsullerden numune alan görevliler tarafından alınarak laboratuvara gönderildi.

Tarlalardaki mahsullerden numune alınarak Ankara'ya laboratuvara gönderildiğini belirten Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, “Sonuçların en geç cuma günü bize bilgi verilecek. Sonucu cuma günü siz değerli çiftçilerimizle paylaşacağız” dedi.

İncelemelere, Konya İl Tarım Müdür Yardımcısı Esat Altuntaş, Tarsim Bölge Müdürü Muharrem Ünal, İlçe Tarım Müdürü Aykut Baran, Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, ziraat mühendisleri ve çiftçiler katıldı.