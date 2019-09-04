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Kulu'da ekipler plakasız motosikletlere göz açtırmıyor

Konya’nın Kulu ilçesinde trafik polis ekipleri tarafından plakasız, belgesiz ve çalıntı motosikletlere göz açtırılmıyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde trafik polis ekipleri tarafından plakasız, belgesiz ve çalıntı motosikletlere göz açtırılmıyor.


Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, ilçede son zamanlarda artan plakasız, ruhsatsız, belgesiz motosikletlerin, trafiği tehlikeye sokmaları nedeniyle 3 gün boyunca ilçe genelinde çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, yapılan çalışmalar ve uygulamalar doğrultusunda, trafikte tespit edilen 39 adet plakası olmayan, evrak ve belgeleri eksik olan motosikleti, gerekli işlemleri uyguladıktan sonra çekici yardımıyla toplayarak otoparka götürdü.


Öte yandan, Kulu genelinde bu tarz uygulamaların bundan sonra da 24 saat devam edeceği öğrenildi.

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