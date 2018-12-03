Kulu'da Engelliler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı

Konya'nın Kulu ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kulu'da 3 Aralık Engelliler Günü münasebetiyle Kulu Gençlik merkezi Çok Amaçlı Konferans Salonunda düzenlendi. Özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezi tarafından gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Özcan Küçükerdoğan, 12 yıldır özel eğitim ve rehabilitasyon alanında hizmet verdiklerine ifade etti. Küçükerdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde ise özel gereksinimli bireylerin farkındalığını oluşturmak ve fiziki engelleri değil kalpteki engelleri kırmak için bir araya geldiklerini belirtti. Küçükerdoğan, “Hepimizin birer engelli adayı olduğu gerçeğinin farkında olan bireyler olarak üreten, sosyal hayatın bütün alanlarında aktif biçimde yer alabilen bağımsız bireyler olarak yer alabilmeleri için her alanda gereken duyarlılığın artmasını sağlamamız gerektiğini toplum olarak farkında olmamız gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Etkinlikte engelli öğrenciler tarafından İstiklal Marşı okun, sema gösterisi yapıldı ve şiirler okundu. Ardından sinevizyon gösterimi ile devam eden etkinlikte, okul eğitmenleri pankart açıp ‘Şut ve Gol' isimli slayt gösterisi ile farkındalık oluşturuldu. Hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona eren programa, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucu Müdürü Ayhan Küçükerdoğan, kurum müdürü Özcan Küçükerdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, okul müdürleri, öğrenciler, eğitimciler ve aileleri katıldı.