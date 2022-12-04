Kulu'da Engelliler Haftası'nda Tuz Gölü etkinliği düzenlendi

Konya'nın Kulu ilçesinde Engelliler Haftası münasebetiyle Tuz Gölü'nde farkındalık etkinliği düzenlendi.

Ankara, Aksaray ve Konya il sınırları arasında bulunan Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolaysıyla Kulu Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gezi etkinliği düzenlendi. Kulu ilçesinde ilk defa düzenlenen etkinlikte özel eğitim öğrencileri ve özel bireyler ilk olarak Tuz Gölü üzerinde yürüyerek aileleri ile birlikte fotoğraf çektirdi. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi öğrencileri günün anısına Tuz Gölü'ne gelen turistlere ve vatandaşlara karanfil verdi. Programda, Kulu Kaymakamı Ramazan Polat'ın da katılımları ile özel eğitim öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü pastasını kesti. Etkinlikte Kulu Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Eslem Dalgın çaldığı melodika ile müzik dinletisi gerçekleştirildi. Özel eğitim öğrencileri İlçe Kaymakam Ramazan Polat ve Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan'a çizdikleri resim tablosunu hediye etti.

Programda konuşma yapan Kaymakam Ramazan Polat, "Farkındalık oluşturmak amacıyla Tuz Gölü'ndeyiz. Çok güzel öğrencilerimiz ile bu özel günü doldurmak istedik. Güzel bir etkinlik oldu. Tuz Gölü'nü ben de onlarla beraber ilk defa görüyorum. Bugün öğrenci kardeşlerimiz ile beraber olmak gayet keyif verdi, mutlu oldum. Şunu söylemek istiyorum. Bir gün herkes engelli olabilir. Herkes potansiyel engelli adayıdır. Dolayısıyla çocuklarımıza ben bu anlamda daha dikkatli olmalarını daha vicdanlı olmalarını içimden gelerek söylüyorum. Onların yüzündeki gülümsemeler inanılmaz çok çok güzel. Bence sizlerde onların gözlerine baktığınız zaman bu gülümsemeyi göreceksiniz. Benim insanlardan istirhamım farkındalığın farkına varsınlar. Onlarda gülen yüzlere karşı gülümseyerek cevap versinler. Ben katılımlarından dolayı herkese çok teşekkür ederim. Bu özel günlerini tebrik ediyorum" dedi.

Tuz Gölü'ne ilk defa geldiğini anlatan özel eğitim öğrencisi Nurten Kaya, "Şuan çok heyecanlıyım. Ben Kaymakam beye çok teşekkür ederim. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığı için. Ben de ilk defa Tuz Gölü'ne geliyorum. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ne mutlu bize ki böyle kişilere sahip olduğumuz için" dedi.

Veliler adına konuşma yapan öğrenci velisi Remziye Ekinci, "Bugün için çok mutluyuz. Allah kaymakam beyden razı olsun. Engelsiz çocuk olmasın. İnşallah hep mutlu olsunlar. Kaymakam beye çok teşekkür ediyorum. Buraya ilk kez geliyoruz. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, Kulu Öğretmenevi Müdürü Hacı Bakırtaş, Şube Müdürü Ayşegül Çağlar, STK temsilcileri, öğretmenler, özel eğitim öğrencileri ve veliler katıldı. Program ikram ve fotoğraf çekimleriyle sona erdi.